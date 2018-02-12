Певец Евгений Осин почти неделю не приходит в себя
Появилась информация о том, что известный певец Евгений Осин уже пятый день не приходит в себя. Окружение артиста сообщает, что он не может подняться с кровати, ходит под себя и не узнает родных и близких.
Недавно Осин публично заявил, что прекратил употреблять спиртное благодаря маленькой внебрачной дочке, однако, судя по всему, это признание было сделано поспешно. Якобы у певца один срыв следует за другим: артист регулярно впадает в запой, никаких положительных сдвигов в сторону выздоровления пока нет.
Несколько месяцев назад Осин публично заявил об имеющихся проблемах и открыл сбор средств, чтобы оплатить лечение в клинике в Таиланде, где боролась с зависимостью Дана Борисова. Российская исполнительница Наталья Штурм призвала не отправлять артистку финансовые средства, поскольку есть вероятность, что все пожертвования будут потрачены на приобретение спиртных напитков. К слову, после возвращения из Таиланда Осин оскорбил Борисова, назвав ее «человеком с промытыми мозгами».
Недавно Осин публично заявил, что прекратил употреблять спиртное благодаря маленькой внебрачной дочке, однако, судя по всему, это признание было сделано поспешно. Якобы у певца один срыв следует за другим: артист регулярно впадает в запой, никаких положительных сдвигов в сторону выздоровления пока нет.
Несколько месяцев назад Осин публично заявил об имеющихся проблемах и открыл сбор средств, чтобы оплатить лечение в клинике в Таиланде, где боролась с зависимостью Дана Борисова. Российская исполнительница Наталья Штурм призвала не отправлять артистку финансовые средства, поскольку есть вероятность, что все пожертвования будут потрачены на приобретение спиртных напитков. К слову, после возвращения из Таиланда Осин оскорбил Борисова, назвав ее «человеком с промытыми мозгами».
Автор: Валерия Орлова