Эксперт: К 2028 году компании FAMGA уничтожат человечество
Джеймс Грант, аналитик из США, озабочен тем, что компании, входящие в группу FAMGA, уничтожат человечество через ближайшие 10 лет. Эксперт заявляет, что на технологиях корпораций Apple, Facebook, Google, Microsoft и Amazon будет «поставлен крест».
По мнению специалиста, IT-компании способны поработить подавляющую часть людей, использующих различные устройства, имеющие прямой выход в интернет. Речь идёт о массовом внедрении голосовых помощников, «умных домов» и более глубокого применения искусственного интеллекта (ИИ). По мнению аналитика, точка не возврата была пройдена в 2015 году, когда рынок смартфонов принял гигантские размеры.
Как полагает Грант, уже в 2028 году большая часть пользователей станет крайне зависимыми от своих гаджетов. Смартфоны, фаблеты и другие девайсы будут указывать на действия, которое необходимо совершить их владельцам. По мнению эксперта, данную тенденцию следует считать намного опаснее наркотиков.
По мнению специалиста, IT-компании способны поработить подавляющую часть людей, использующих различные устройства, имеющие прямой выход в интернет. Речь идёт о массовом внедрении голосовых помощников, «умных домов» и более глубокого применения искусственного интеллекта (ИИ). По мнению аналитика, точка не возврата была пройдена в 2015 году, когда рынок смартфонов принял гигантские размеры.
Как полагает Грант, уже в 2028 году большая часть пользователей станет крайне зависимыми от своих гаджетов. Смартфоны, фаблеты и другие девайсы будут указывать на действия, которое необходимо совершить их владельцам. По мнению эксперта, данную тенденцию следует считать намного опаснее наркотиков.
Автор: Семен Зайцев