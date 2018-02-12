Бывший телохранитель рассказал, что Брэд Питт продолжает любить Дженнифер Энистон
Брэд Питт все еще продолжает любить Дженнифер Энистон и даже признавался ей в любви. Об этом рассказал телохранитель Крис Херцог, работавший долгое время на актера и находившийся почти на каждой его съемке.
Бывший телохранитель заявил, что и во время совместной жизни с Джоли, которая выглядела со стороны идеальной, Питт часто вспоминал об Энистон. «Брэд и Дженнифер влюблены сейчас и всегда ими были», – сказал телохранитель. Кроме того, он рассказал, что актер повторно признался голливудской красотке в любви, хотя она сейчас находится в браке с Теро.
Телохранитель также добавил, что несмотря на признание, герой множества известных фильмов не будет ничего предпринимать для того, чтобы вернуть экс-супругу.
Напомним, в 2005 году Питт бросил Энистон, так как она не готова была в том время родить ему ребенка. Брак актера с Джоли продлился 11 лет, и сейчас он борется с бывшей женой за право видеть их шестерых детей.
Бывший телохранитель заявил, что и во время совместной жизни с Джоли, которая выглядела со стороны идеальной, Питт часто вспоминал об Энистон. «Брэд и Дженнифер влюблены сейчас и всегда ими были», – сказал телохранитель. Кроме того, он рассказал, что актер повторно признался голливудской красотке в любви, хотя она сейчас находится в браке с Теро.
Телохранитель также добавил, что несмотря на признание, герой множества известных фильмов не будет ничего предпринимать для того, чтобы вернуть экс-супругу.
Напомним, в 2005 году Питт бросил Энистон, так как она не готова была в том время родить ему ребенка. Брак актера с Джоли продлился 11 лет, и сейчас он борется с бывшей женой за право видеть их шестерых детей.
Автор: Дрокина Татьяна