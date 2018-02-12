Ученые изучили метеорит, упавший в горах Сихотэ-Алинь в 1947 году
Ученые изучили останки огромного метеорита, упавшего 12 февраля 1947 года в районе гор Сихотэ-Алинь, которые расположены в Приморском и Хабаровском краях. Причины отклонения его от своей орбиты и падения на Землю будут исследоваться.
Это космическое тело преимущественно состоит из железа, его масса в космосе составляла 70 тонн, поэтому он входит в ТОП-10 самых огромных метеоритов. При входе в плотные слои атмосферы, он распался и превратился в метеоритный дождь, который выпал на территории 30 квадратных километров. Впоследствии ученые исследовали 27 тонн фрагментов.
Падение в атмосфере Земли вызвало его распад на множество крупных частей, при этом звуковая волна в десятках километрах от взрывов сносила крыши и трубы, выбивала стекла, ломала деревья, даже почва содрагалась, как от землетрясения. Полет сопровождался яркими вспышками и большим количеством метеоритной пыли в атмосфере.
Изучив останки болида, ученые пришли к выводу, что он находился большую часть времени своего существования в поясе астероидов и не подлетал к Солнцу ближе того расстояние, на котором находится траектория полета Земли. Что вызвало изменение привычной орбиты метеорита и попадание его в атмосферу планеты будет выясняться дальше.
Это космическое тело преимущественно состоит из железа, его масса в космосе составляла 70 тонн, поэтому он входит в ТОП-10 самых огромных метеоритов. При входе в плотные слои атмосферы, он распался и превратился в метеоритный дождь, который выпал на территории 30 квадратных километров. Впоследствии ученые исследовали 27 тонн фрагментов.
Падение в атмосфере Земли вызвало его распад на множество крупных частей, при этом звуковая волна в десятках километрах от взрывов сносила крыши и трубы, выбивала стекла, ломала деревья, даже почва содрагалась, как от землетрясения. Полет сопровождался яркими вспышками и большим количеством метеоритной пыли в атмосфере.
Изучив останки болида, ученые пришли к выводу, что он находился большую часть времени своего существования в поясе астероидов и не подлетал к Солнцу ближе того расстояние, на котором находится траектория полета Земли. Что вызвало изменение привычной орбиты метеорита и попадание его в атмосферу планеты будет выясняться дальше.
Автор: Северов Андрей