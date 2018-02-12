Ученые: Неразделенная любовь активирует структуры мозга, связанные с наркоманией
Ученые в области психологии дали советы на тему того, как пережить неразделённую любовь. По их мнению, чувства после расставания способны активировать те структуры мозга, которые связаны с наркоманией.
Чтобы не допустить появления подобных ощущений, необходимо перестать интенсивно фокусироваться на человека, который разбил сердце. Фактором, который позволит отпустить его должно стать четкое осознание причины расставания.
В эпоху развития социальных сетей люди часто преследуют бывших возлюбленных в цифровой форме. Чтобы не прибегать к данным способом, необходимо устранить искушение, в частности, рекомендуется заблокировать пользователя, причинившего боль.
Если чувства не ослабевают в течение полугода, то это может служить признаком выработки ненормальной реакции организма, которую в психологии называют «сложное горе». Как показали результаты многочисленных исследований, негативные мысли играют разрушительную роль на данном этапе. Психологи не рекомендуют винить себя в расставании, поскольку это только саботирует способность двигаться вперед к новой жизни.
Чтобы не допустить появления подобных ощущений, необходимо перестать интенсивно фокусироваться на человека, который разбил сердце. Фактором, который позволит отпустить его должно стать четкое осознание причины расставания.
В эпоху развития социальных сетей люди часто преследуют бывших возлюбленных в цифровой форме. Чтобы не прибегать к данным способом, необходимо устранить искушение, в частности, рекомендуется заблокировать пользователя, причинившего боль.
Если чувства не ослабевают в течение полугода, то это может служить признаком выработки ненормальной реакции организма, которую в психологии называют «сложное горе». Как показали результаты многочисленных исследований, негативные мысли играют разрушительную роль на данном этапе. Психологи не рекомендуют винить себя в расставании, поскольку это только саботирует способность двигаться вперед к новой жизни.
Автор: Валерия Орлова