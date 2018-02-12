В Екатеринбурге под окнами дома нашли труп женщины
В Екатеринбурге под домом 32б, расположенным на ул. Дерябиной, напротив первой детской больницы, местные жители обнаружили женский труп. Об этом очевидцы рассказали в группе «Типичный Екатеринбург» в «ВКонтакте».
Представители пресс-группы УМВД по городу пояснили, что в отделение полиции №4 сообщение о находке поступило около 12 часов. «На место инцидента приехали полицейские, которые у дома увидели труп женщины 38-ми лет с травмами, свойственными падению с высоты. По факту произошедшего началась проверка, найденные материалы передали в СУ.
В следственном по Свердловской области сообщили, что следователями районного отдела полиции уже проводится проверка с целью узнать причины смерти женщины. В ведомстве добавили, что пока о криминальном характере гибели речи не идет.
Представители пресс-группы УМВД по городу пояснили, что в отделение полиции №4 сообщение о находке поступило около 12 часов. «На место инцидента приехали полицейские, которые у дома увидели труп женщины 38-ми лет с травмами, свойственными падению с высоты. По факту произошедшего началась проверка, найденные материалы передали в СУ.
В следственном по Свердловской области сообщили, что следователями районного отдела полиции уже проводится проверка с целью узнать причины смерти женщины. В ведомстве добавили, что пока о криминальном характере гибели речи не идет.
Автор: Дрокина Татьяна