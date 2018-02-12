СК: Пассажирский лайнер Ан-148 взорвался уже после падения
О том, что пассажирский АН-148 взорвался не в момент падения, а уже после него, сообщили представители СК. Они опровергли информацию о том, что взрыв произошёл во время полёта воздушного судна, о чём сообщали некоторые очевидцы авиакрушения.
Согласно сообщению пресс-службы СК, специалисты установили: во время падения Ан-148 находился в целостности, возгорания не было. При резком ударе о земную поверхность возник взрыв. Из обнаруженных на текущий момент на месте крушения предметов – параметрический самописец, сотрудники спецслужб продолжают искать речевой самописец.
Ан-148 разбился в воскресенье, унеся жизни всех находившихся на борту людей.
Согласно сообщению пресс-службы СК, специалисты установили: во время падения Ан-148 находился в целостности, возгорания не было. При резком ударе о земную поверхность возник взрыв. Из обнаруженных на текущий момент на месте крушения предметов – параметрический самописец, сотрудники спецслужб продолжают искать речевой самописец.
Ан-148 разбился в воскресенье, унеся жизни всех находившихся на борту людей.
Автор: Воробьева Алина