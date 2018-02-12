Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018
exclusive / Общество / Важно

Мать погибшего в авиакатастрофе Ан-148 рассказала, что сын летел в Орск по работе
Мать одного из погибших в результате авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье, рассказала, что ее сын направлялся в Орск по работе. О случившемся женщина узнала от дочери, которая прочитала в Сети о трагедии и посмотрела список погибших.

Мать погибшего в авиакатастрофе Ан-148 рассказала, что сын летел в Орск по работе


По словам матери погибшего, она знает, что в Орске осуществляется варка каких-то труб для газа и нефти. Туда прибыли специалисты из ЮАР и ее сын должен был все организовать, по контракту командировка была запланирована до 31 марта. Сын так и не успел жениться и завести детей. Он снимал квартиру в Москве, а во время командировки приезжал к матери. Карьера молодого человека началась в Нижнем Новгороде, где он работал три года.

Пассажирский авиалайнер, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», разбился вчера, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. В момент инцидента на борту воздушного судна пребывали 6 членов экипажа и 65 пассажиров, все они погибли. Фрагменты их тел уже обнаружены и переданы на экспертизу, поисковая операция на месте крушения завершена.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:12
Читайте также
Российскую инвесткомпанию «Норд Капитал» включили
В Воронеже проект метро станет курировать
Старинная Тимирязевская академия создает новые
Прощание с актёром Дмитрием Соловьёвым состоится
Глава МИД Нидерландов сознался, что солгал о
В Киеве задержан Михаил Саакашвили
Российская таможня станет полностью электронной к
Погибший в результате крушения Ан-148 уральский
Мать погибшего в авиакатастрофе Ан-148
Житель США сфотографировал преследующий самолёт
Аналитики: Темп изменения курсовой устойчивости
Украинский завод «Антонов» заявил о готовности
Добавление комментария
Последние новости
12.02, 21:40 На поверхности Луны находится столько же воды, как в 4
12.02, 21:39 Стивен Хокинг: Скоро человечество покинет Землю
12.02, 21:39 Гибридный Range Rover поднялся по 999 ступеням к «К
12.02, 21:20 Юлия Началова возмущена обвинениями в алкоголизме
12.02, 21:09 Российскую инвесткомпанию «Норд Капитал» включили в топ
12.02, 21:07 Vivo не будет устанавливать Android 8.0 Oreo на
12.02, 21:06 Тоннели Boring Company ускорят производство
12.02, 21:00 Ученые: Женщины подвержены повышенному оргазму при
12.02, 20:54 В Воронеже проект метро станет курировать «Агентство
12.02, 20:45 Стартап Nebula Genomics предлагает продавать информацию
12.02, 20:37 Аукцион б/у авто CarPrice запускает онлайн-автомаркет
12.02, 20:34 Назван самый популярный корпоративный автомобиль в
12.02, 20:33 Старинная Тимирязевская академия создает новые условия
12.02, 20:31 В Индии открылась выставка коллекционных автомобилей
12.02, 20:23 В результате падения Настасья Самбурская серьезно
12.02, 20:05 У разбившегося в Подмосковье самолёта Ан-148 уже
12.02, 20:01 Туристы рискуют попасть под суд за организацию
12.02, 19:51 Назван самый роскошный автомобиль в истории
12.02, 19:50 Во Франции создали позволяющий прослушивать виниловые
12.02, 19:48 Шура на концерте «Кавер Бум» вновь раскритиковал Курган