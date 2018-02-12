Мать погибшего в авиакатастрофе Ан-148 рассказала, что сын летел в Орск по работе
Мать одного из погибших в результате авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье, рассказала, что ее сын направлялся в Орск по работе. О случившемся женщина узнала от дочери, которая прочитала в Сети о трагедии и посмотрела список погибших.
По словам матери погибшего, она знает, что в Орске осуществляется варка каких-то труб для газа и нефти. Туда прибыли специалисты из ЮАР и ее сын должен был все организовать, по контракту командировка была запланирована до 31 марта. Сын так и не успел жениться и завести детей. Он снимал квартиру в Москве, а во время командировки приезжал к матери. Карьера молодого человека началась в Нижнем Новгороде, где он работал три года.
Пассажирский авиалайнер, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», разбился вчера, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. В момент инцидента на борту воздушного судна пребывали 6 членов экипажа и 65 пассажиров, все они погибли. Фрагменты их тел уже обнаружены и переданы на экспертизу, поисковая операция на месте крушения завершена.
По словам матери погибшего, она знает, что в Орске осуществляется варка каких-то труб для газа и нефти. Туда прибыли специалисты из ЮАР и ее сын должен был все организовать, по контракту командировка была запланирована до 31 марта. Сын так и не успел жениться и завести детей. Он снимал квартиру в Москве, а во время командировки приезжал к матери. Карьера молодого человека началась в Нижнем Новгороде, где он работал три года.
Пассажирский авиалайнер, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», разбился вчера, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. В момент инцидента на борту воздушного судна пребывали 6 членов экипажа и 65 пассажиров, все они погибли. Фрагменты их тел уже обнаружены и переданы на экспертизу, поисковая операция на месте крушения завершена.
Автор: Валерия Орлова