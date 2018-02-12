В Воронежской области 19-летний парень зарубил бабушку за замечание

О том, что пропала 64-летняя пенсионерка, в полицию сообщила сестра женщины. Она не смогла дозвониться до нее несколько дней и волновалась, поскольку та практически не выходила из дома. 10 февраля полицейские обнаружили труп местной жительницы. Он был обнаружен в сарае около заброшенного дома в 3-ем Никольском. Подозреваемым в убийстве стал 19-летний внук пенсионерки. Сначала молодой человек отказался признаваться, что сам расправился с бабушкой. Однако потом он рассказал, как именно совершил убийство.Поводом для конфликта внука со старушкой стали претензии, предъявленные ею парню 6 февраля. Тогда он пришел домой после продолжительного отсутствия. Внуку не понравились слова бабушки. В ответ он стал душить ее шнуром от кипятильника. Когда пенсионерка потеряла сознание, юноша начал искать деньги. Однако жертва пришла в себя и сказала, что заявит на парня в полицию. Тогда он несколько раз ударил бабушку топором по голове. От полученных травм она скончалась.Взяв деньги, юноша ушел и вернулся домой спустя несколько дней, тогда он и решил избавиться от трупа. Он положил его на сани и повез к заброшенному дому. Там внук спрятал тело в сарае, засыпал его опилками и поставил на него топчан.У подозреваемого забрали одежду со следами, похожими на кровь. В ближайшее время правоохранители направят в суд ходатайство о заключении юноши под стражу. Если его вину докажут, его может ждать срок 6-15 лет.