Еврокомиссар заявил о ликвидации банковской тайны на территории Европы
В Европе больше нет понятия банковской тайны, персональная принадлежность счетов является открытой информацией. Об этом заявил Пьер Московиси, еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам, налогообложению и таможенному союзу.
По информации Московиси, изложенной в западных массмедиа, следует говорить о ликвидации института банковской тайны, как особой сферы. В эфире французскому телеканалу France 2 чиновник заявил, что если кто-либо владеет счетом в Швейцарии, происходит соответствующий обмен информацией. «Мы мгновенно узнаём об этом», - цитируют СМИ еврокомиссара. На протяжении 2013 года ЕК был вручен специальный мандат на право проведения переговоров относительно обмена банковской информацией с государствами, не входящими в Европейский союз.
Среди них указывалось на общепризнанные финансовые центры: Швейцария, Сан-Марино, Монако, Андорра и Лихтенштейн. Начиная с 2018 года в юридическую силу вступило соглашение, предусматривающее автоматический обмен любыми сведениями между Швейцарией и ЕС, имеющих непосредственное отношение к банковской.
По информации Московиси, изложенной в западных массмедиа, следует говорить о ликвидации института банковской тайны, как особой сферы. В эфире французскому телеканалу France 2 чиновник заявил, что если кто-либо владеет счетом в Швейцарии, происходит соответствующий обмен информацией. «Мы мгновенно узнаём об этом», - цитируют СМИ еврокомиссара. На протяжении 2013 года ЕК был вручен специальный мандат на право проведения переговоров относительно обмена банковской информацией с государствами, не входящими в Европейский союз.
Среди них указывалось на общепризнанные финансовые центры: Швейцария, Сан-Марино, Монако, Андорра и Лихтенштейн. Начиная с 2018 года в юридическую силу вступило соглашение, предусматривающее автоматический обмен любыми сведениями между Швейцарией и ЕС, имеющих непосредственное отношение к банковской.
Автор: Семен Зайцев