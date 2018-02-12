Жители Краснодара обнаружили у озера Карасун труп 43-летнего мужчины
В минувшую субботу жители Краснодара уведомили правоохранительные органы о найденном ими у озера Карасун мужском трупе. Им оказался 43-летний горожанин, родственники которого ранее написали заявление о его розыске.
Инцидент имел место по улице Селезнёва. По предварительной оценке криминалистов, мужчина умер от естественных причин, не подвергаясь физическому воздействию со стороны посторонних лиц. Точную причину смерти жителя Краснодара установит экспертиза.
Ранее в Краснодарском крае около свалки обнаружили труп новорожденного.
Инцидент имел место по улице Селезнёва. По предварительной оценке криминалистов, мужчина умер от естественных причин, не подвергаясь физическому воздействию со стороны посторонних лиц. Точную причину смерти жителя Краснодара установит экспертиза.
Ранее в Краснодарском крае около свалки обнаружили труп новорожденного.
Автор: Воробьева Алина