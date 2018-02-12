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Ольга Бузова опубликовала видеоролик клипа на новую песню "Wi-Fi"
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова недавно опубликовала в личном аккаунте в Instagram короткометражный видеоролик клипа на новую песню «Wi-Fi». Звезда предстанет в образе домашнего питомца, которого за волосы в качестве поводка будет вести известный американский «бед-бой» Джереми Микс.
Ольга Бузова опубликовала видеоролик клипа на новую песню "Wi-Fi"

Подписчики оценили ролик выложенный в соцсеть Бузовой, активно оставляя отзывы. Но не обошлось и без комментариев недоброжелателей считающих чрезмерным использование своего амплуа певицей, и излишней интимностью в видеоклипах. Хэйтеры думают, что такие видео создаются как отвлекающий маневр, чтобы зритель не вслушивался в текст самой песни, содержание которой могло быть и лучше.

Ольга Бузова уже сумела покорить сцену зала «Олимпийский» собрав больше 20 000 человек, поэтому фолловеры певицы поддерживают ее поздравлениями, так как ее заслуги на отечественной музыкальной эстраде говорят сами за себя.

Знаменитость планирует запустить клип во всеобщее обозрение уже 14 февраля и уверена, что поклонники ее творчества оценят его по достоинству. Самые интересные отзывы о видео-работе певица решила отмечать галочкой «Нравится».

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 18:22
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