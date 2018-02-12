В Уфе в ДТП SsangYong и ZAZ пострадал 5-летний ребенок
В Уфе в ДТП двух автомобилей - SsangYong и ZAZ пострадал 5-летний ребенок. Авария имела место быть 11 февраля.
По данным местного ГИБДД, на одной из улиц 55-летний мужчина, который находился за рулем корейского внедорожника SsangYong врезался сзади в седан ZAZ. Во втором автомобиле на заднем сиденье в детском кресле находился 5-летний мальчик. Ребенка осмотрели медики и оказали необходимую помощь, так как ребенок получил незначительные повреждение, он сразу же был отпущен.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
По данным местного ГИБДД, на одной из улиц 55-летний мужчина, который находился за рулем корейского внедорожника SsangYong врезался сзади в седан ZAZ. Во втором автомобиле на заднем сиденье в детском кресле находился 5-летний мальчик. Ребенка осмотрели медики и оказали необходимую помощь, так как ребенок получил незначительные повреждение, он сразу же был отпущен.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Автор: Северов Андрей