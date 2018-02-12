Скончался актер Дмитрий Соловьев
Известный российский актер Дмитрий Соловьев скончался в возрасте 43-х лет. Эти сведения подтвердила артистка Татьяна Друбич.
Дмитрий Соловьев являлся сыном известного режиссера Сергей Соловьева. О причинах ранней смерти ничего не сообщается. Артист скончался сегодня, 12 февраля, утром.
Дмитрий Соловьев прославился за счет главной роли в фильме «Нежный возраст». Режиссером картины выступал его отец.
Дмитрий Соловьев являлся сыном известного режиссера Сергей Соловьева. О причинах ранней смерти ничего не сообщается. Артист скончался сегодня, 12 февраля, утром.
Дмитрий Соловьев прославился за счет главной роли в фильме «Нежный возраст». Режиссером картины выступал его отец.
Автор: Валерия Орлова