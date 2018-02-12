В Калининграде мужчина сломал ногу ребенку, прыгая на батуте
Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное делопроизводство против жителя Калининграда, который травмировал мальчика в местном батутном центре. Эта информация в понедельник поступила от пресс-службы регионального СК.
Следствие выяснило, что 22 октября 2017 года калининградец 35-ти лет, находясь в батутном центре города, нарушил правила безопасности. Мужчина прыгнул с батута на батут, вследствие чего упал на мальчика 8-ми лет и сломал ногу ребенка.
Уголовное дело правоохранители возбудили по первой части ст. 118 УК (причинение вреда здоровью другого гражданина по неосторожности). Если его вину смогут доказать, калининградец может отправиться в тюрьму на 6 месяцев либо отделаться исправительными работами. Также возможным наказанием может быть штраф. На данный момент расследование инцидента продолжается.
Следствие выяснило, что 22 октября 2017 года калининградец 35-ти лет, находясь в батутном центре города, нарушил правила безопасности. Мужчина прыгнул с батута на батут, вследствие чего упал на мальчика 8-ми лет и сломал ногу ребенка.
Уголовное дело правоохранители возбудили по первой части ст. 118 УК (причинение вреда здоровью другого гражданина по неосторожности). Если его вину смогут доказать, калининградец может отправиться в тюрьму на 6 месяцев либо отделаться исправительными работами. Также возможным наказанием может быть штраф. На данный момент расследование инцидента продолжается.
Автор: Дрокина Татьяна