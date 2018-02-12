В Воронеже сняли на видео дрифтующий с парнем на капоте легковой автомобиль
В Воронеже автолюбитель устроил дрифт в центре областного города, во время лихачества на капоте легковой машины находился молодой человек. Региональная полиция заинтересовалась роликом, речь идёт об опасном экстремальном происшествии.
Поездка на авто состоялась по Университетской площади, причём в ночное время суток. Водитель двигался по кольцу на большой скорости, при этом нахождение на капоте человека заведомо ставило его в опасную ситуацию, связанную с возможностью причинения травм или летального исхода.
Опасный дрифт не вызвал восторженной реакции у пользователей социальных сетей. Некоторые отметили, что подобная выходка привлечёт намного больше внимания со стороны правоохранительных органов.
Поездка на авто состоялась по Университетской площади, причём в ночное время суток. Водитель двигался по кольцу на большой скорости, при этом нахождение на капоте человека заведомо ставило его в опасную ситуацию, связанную с возможностью причинения травм или летального исхода.
Опасный дрифт не вызвал восторженной реакции у пользователей социальных сетей. Некоторые отметили, что подобная выходка привлечёт намного больше внимания со стороны правоохранительных органов.
Автор: Семен Зайцев