Эксперты представили перечень афродизиаков для Дня всех влюбленных
Эксперты представили перечень афродизиаков, которые сделают День всех влюбленных самым страстным праздником. Речь идет о некоторых продуктах, которые стоит взять для приготовления романтического ужина.
По праву одним из лучших афродизиаков является шоколад, так как в его составе есть фенилэтиламин, стимулирующий нервную систему и провоцирующий высвобождение приятных соединений, известных как эндорфины. Также полезным будет мед, способный повысить содержание эстрогена и тестостерона. В инжире есть флавоноиды, антиоксиданты и полифенолы, помогающие продлить сексуальное желание, а с помощью аромата базилика можно повысить интимное напряжение.
Хорошими афродизиаками также считаются трюфель и авокадо. Спаржа, являющаяся источником витамина Е, принимает участие в выработке половых гормонов. Кроме того, эксперты советуют обратить внимание на корицу, имбирь и устрицы.
По праву одним из лучших афродизиаков является шоколад, так как в его составе есть фенилэтиламин, стимулирующий нервную систему и провоцирующий высвобождение приятных соединений, известных как эндорфины. Также полезным будет мед, способный повысить содержание эстрогена и тестостерона. В инжире есть флавоноиды, антиоксиданты и полифенолы, помогающие продлить сексуальное желание, а с помощью аромата базилика можно повысить интимное напряжение.
Хорошими афродизиаками также считаются трюфель и авокадо. Спаржа, являющаяся источником витамина Е, принимает участие в выработке половых гормонов. Кроме того, эксперты советуют обратить внимание на корицу, имбирь и устрицы.
Автор: Дрокина Татьяна