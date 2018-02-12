Ученые назвали главную отличительную особенность всех разумных существ
Ученые считают, что человек имеет высокоразвитый разум за счет его способности к самоконтролю. Это вывод подтверждается результатами исследования, участниками которого стали приматы.
Шимпанзе и другие интеллектуально развитые обезьяны обладают самоконтролем, подобным человеческому. Эта же характеристика присутствуют у птиц и других существ, претендующих на право быть разумными. Ученые на 100% уверены, что самоконтроль является не только человеческой способностью. Тот факт, что ею обладают приматы, говорит о том, что сила воли являлась одним из ключевым факторов эволюции, в результаты который предки обзавелись мощным интеллектом.
Исследователи смогли доказать присутствие самоконтроля у обезьян посредством проведения адаптированного эксперимента с зефиром, который впервые был осуществлен с 1960-х годах с участием детей. Последним говорили, что к сладостям нельзя прикасаться первые 15 минут, если участники хотят получить их вдвое больше. Те дети, которые справлялись с поставленной задачей, действительно получали награду в гораздо большем объёме. Как правило, они обладали большим интеллектом, чем их сверстники.
Шимпанзе и другие интеллектуально развитые обезьяны обладают самоконтролем, подобным человеческому. Эта же характеристика присутствуют у птиц и других существ, претендующих на право быть разумными. Ученые на 100% уверены, что самоконтроль является не только человеческой способностью. Тот факт, что ею обладают приматы, говорит о том, что сила воли являлась одним из ключевым факторов эволюции, в результаты который предки обзавелись мощным интеллектом.
Исследователи смогли доказать присутствие самоконтроля у обезьян посредством проведения адаптированного эксперимента с зефиром, который впервые был осуществлен с 1960-х годах с участием детей. Последним говорили, что к сладостям нельзя прикасаться первые 15 минут, если участники хотят получить их вдвое больше. Те дети, которые справлялись с поставленной задачей, действительно получали награду в гораздо большем объёме. Как правило, они обладали большим интеллектом, чем их сверстники.
Автор: Валерия Орлова