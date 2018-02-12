Samsung не откажется от кнопки Bixby и мини-джека в новом Galaxy S9
Южнокорейская компания Samsung не собирается отказываться от кнопки вызова Bixby, а также мини-джека в новинке Galaxy S9. Так решили эксперты, добавив, что эти функции хорошо зарекомендовали себя в прошлых гаджетах.
На данный момент официальных данных о будущей новинке Galaxy S9 крайне мало, из-за чего экспертам приходится строить догадки. Хотя они практически уверены, что бренд не оставит Galaxy S9 без кнопки Bixby, мини-джека и гнезда для наушников в 3,5 мм.
Интересно, что некоторые компании, например, Apple и Huawei, отказались от применения интеллектуального помощника. При этом Galaxy S9 сможет доказать, что они сделали это напрасно, выведя кнопку Bixby и мини-джек на другой уровень. Отметим, что Galaxy S9 должен появиться на рынке уже в нынешнем году.
На данный момент официальных данных о будущей новинке Galaxy S9 крайне мало, из-за чего экспертам приходится строить догадки. Хотя они практически уверены, что бренд не оставит Galaxy S9 без кнопки Bixby, мини-джека и гнезда для наушников в 3,5 мм.
Интересно, что некоторые компании, например, Apple и Huawei, отказались от применения интеллектуального помощника. При этом Galaxy S9 сможет доказать, что они сделали это напрасно, выведя кнопку Bixby и мини-джек на другой уровень. Отметим, что Galaxy S9 должен появиться на рынке уже в нынешнем году.
Автор: Дрокина Татьяна