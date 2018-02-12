Журналист Божена Рынска призвала не выражать скорбь в связи с крушением Ан-148
Журналист Божена Рынска на странице в Facebook призвала пользователей соцсетей и публичных людей не выражать скорбь и соболезнования семьям погибших при крушении АН-148. По мнению светского обозревателя, это не утешит убитых горем родственников жертв авиакатастрофы.
В Facebook-посте Божена Рынска отметила, что трагедия поистине ужасна, но делиться скорбью не стоит, так как родным безразличны многочисленные комментарии в социальных сетях, ведь они не вернут к жизни их близких. Корреспондент выразила мнение, что в последнее время появилась некая «сетевая этика», подразумевающая «чёрствость души», если человек не прокомментировал то или иное событие.
Ранее Божена Рынска поддержала оскорбления Дмитрия Дюжева.
В Facebook-посте Божена Рынска отметила, что трагедия поистине ужасна, но делиться скорбью не стоит, так как родным безразличны многочисленные комментарии в социальных сетях, ведь они не вернут к жизни их близких. Корреспондент выразила мнение, что в последнее время появилась некая «сетевая этика», подразумевающая «чёрствость души», если человек не прокомментировал то или иное событие.
«Эти семьи находятся в таком адском аду, что им глубоко начхать на так называемые соболезнования каких-то там блогеров. Подобные публичные скорбления не способны уменьшить их боль. Её на данный момент ничто не уменьшит», – поделилась мнением журналист.
Ранее Божена Рынска поддержала оскорбления Дмитрия Дюжева.
Автор: Воробьева Алина