Два члена экипажа совершившего жесткую посадку в Томской области вертолета погибли
Двое пострадавших в результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Томской области скончались. Об этом сообщили в главном управлении регионального МЧС. Погибшими оказались членным экипажа.
Остальные пострадавшие госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Воздушное судно осуществляло полет из населенного пункта Прохоркино в Александровку. Около трёх часов дня по местному времени диспетчеры утратили радиосвязь с командиром борта. В результате сработал аварийный маяк вертолета.
Летательный аппарат обнаружили в 80 км от Александровки. На борту находились шесть человек, в том числе три пассажира. Следственные мероприятия по факту случившегося продолжаются.
Представители администрации Александровского района сообщили в СМИ, что в вертолете находилась пациентка, у которой диагностировали признаки психического расстройства. Имеется информация, что она пыталась поджечь дом. В вертолете ее и медика сопровождал сотрудник полиции. Пожар, устроенный женщиной, быстро локализовали.
Остальные пострадавшие госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Воздушное судно осуществляло полет из населенного пункта Прохоркино в Александровку. Около трёх часов дня по местному времени диспетчеры утратили радиосвязь с командиром борта. В результате сработал аварийный маяк вертолета.
Летательный аппарат обнаружили в 80 км от Александровки. На борту находились шесть человек, в том числе три пассажира. Следственные мероприятия по факту случившегося продолжаются.
Представители администрации Александровского района сообщили в СМИ, что в вертолете находилась пациентка, у которой диагностировали признаки психического расстройства. Имеется информация, что она пыталась поджечь дом. В вертолете ее и медика сопровождал сотрудник полиции. Пожар, устроенный женщиной, быстро локализовали.
Автор: Валерия Орлова