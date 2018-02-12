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Компания Mercedes готовит к дебюту семиместный GLB
Специалистами немецкого автопроизводителя Mercedes проводится подготовка к дебюту обновленного GLB. Уже сейчас инсайдеры рассказали о том, что машина получит несколько уникальных комплектаций. Прежде всего, речь идет о семиместной конфигурации салона и высокопроизводительной версии от AMG.

Компания Mercedes готовит к дебюту семиместный GLB


Как сообщили западные СМИ, ссылаясь на свои источники в компании, у внедорожника будет две «заряженных» модификации с индексами 35 и 45.

Под капотом Mercedes-AMG GLB35 появится 300-сильный ДВС, а Mercedes-AMG GLB45 оснастят мотором отдачей 400 л.с. Сейчас от производителя по данному поводу не поступило никакой информации, как и комментариев на эту публикацию. При этом начали появляться сведения о семиместной версии GLB.

Эксперты считают, что вседорожник будет построен на основе удлиненной колесной базы. Сегодня авто подобного рода востребованы на авторынке Поднебесной.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 18:44
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