Компания Mercedes готовит к дебюту семиместный GLB
Специалистами немецкого автопроизводителя Mercedes проводится подготовка к дебюту обновленного GLB. Уже сейчас инсайдеры рассказали о том, что машина получит несколько уникальных комплектаций. Прежде всего, речь идет о семиместной конфигурации салона и высокопроизводительной версии от AMG.
Как сообщили западные СМИ, ссылаясь на свои источники в компании, у внедорожника будет две «заряженных» модификации с индексами 35 и 45.
Под капотом Mercedes-AMG GLB35 появится 300-сильный ДВС, а Mercedes-AMG GLB45 оснастят мотором отдачей 400 л.с. Сейчас от производителя по данному поводу не поступило никакой информации, как и комментариев на эту публикацию. При этом начали появляться сведения о семиместной версии GLB.
Эксперты считают, что вседорожник будет построен на основе удлиненной колесной базы. Сегодня авто подобного рода востребованы на авторынке Поднебесной.
Как сообщили западные СМИ, ссылаясь на свои источники в компании, у внедорожника будет две «заряженных» модификации с индексами 35 и 45.
Под капотом Mercedes-AMG GLB35 появится 300-сильный ДВС, а Mercedes-AMG GLB45 оснастят мотором отдачей 400 л.с. Сейчас от производителя по данному поводу не поступило никакой информации, как и комментариев на эту публикацию. При этом начали появляться сведения о семиместной версии GLB.
Эксперты считают, что вседорожник будет построен на основе удлиненной колесной базы. Сегодня авто подобного рода востребованы на авторынке Поднебесной.
Автор: Дрокина Татьяна