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Агния Дитковските и Алексей Чадов воссоединились ради реалити-шоу
Экс-супруги Агния Дитковските и Алексей Чадов воссоединились ради шоу “Союзники”, премьера которого скоро состоится на телеканале СТС. Пара станет ведущими этого проекта.

Агния Дитковските и Алексей Чадов воссоединились ради реалити-шоу


Телеканал СТС недавно завершил съёмки проекта “Союзники”, которые проходили в Шри-Ланке. Основа проекта построена на большом количестве испытаний для супругов, которые не могут найти общий язык после развода. Актёры рассказали, что этот проект дал им возможность поделиться личным опытом построения отношений между собой после расторжения брака. Основным фундаментом таких отношений, как правило, является совместное воспитание общего ребёнка. А для этого необходимо научиться взаимодействовать друг с другом. По словам А. Дитковските, данный проект является поучительной историей как для участников, так и для зрителей. Также актриса отметила, что они с Алексеем Чадовым ещё до съёмок стали союзниками ради их совместного сына Фёдора.

Агния Дитковските и Алексей Чадов воссоединились ради реалити-шоу


В проекте приняли участие 8 разведённых пар, для которых было приготовлено 25 испытаний на максимальную близость в течении 12 недель. Вместе они прошли конкурсы разной степени сложности, а в конце каждого выпуска выбирались пары, которые попадали под категорию номинирования, что означало выбывание. Дальнейшую судьбу номинантов определяли оставшиеся участники.
Агния Дитковските и Алексей Чадов воссоединились ради реалити-шоу


Впервые, призовой фонд проекта достанется не родителям, а их ребёнку, ради которого были пройдены все испытания. Стоит заметить, что сумма выигрыша составляет 10 млн рублей.

Автор: Засобина Анастасия
Вчера, 23:40
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