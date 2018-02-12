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Герман Каплун: Facebook станет чем-то существенно большим, чем государства
Эра телевидения подходит к своему концу, по прогнозам аналитиков, в течении ближайших 5-10 лет Youtube и Facebook отберут у телеканалов порядка 50% рекламы, а это $67 млрд только в США. Помешать Youtube и Facebook полакомится таким «сочным пирогом» может компания Snapchat. Эта компания довольно стремительно развивается и по числу активных пользователей выросла на 5 процентов, в то время как Facebook – на 3.

В сегодняшних реалиях Snapchat для Facebook практически не является конкурентом, что нельзя сказать про Google. Многие эксперты полагают, что нас ждет большая война за клиентов между этими гигантами, поскольку они монополизируют рынок и убивают всех остальных конкурентов. Выживет только сильнейший, кто это будет Facebook или Google покажет время.
Герман Каплун: Facebook станет чем-то существенно большим, чем государства

По мнению директора по стратегии TMT Investments Германа Каплуна в ближайшие 10 лет, крупнейшие американские компании (Apple, Facebook, Amazon и Google) поделят между собой деньги всех ритейловых американских банков. Все кредитные карточки будут брать у этих компаний, транзакции между пользователями будут у них, все пользовательские платежи тоже будут у них. Вот такое будущее нас ожидает уже в ближайшие годы.

Германа Каплуна также заявил, что акции Facebook пока не поздно нужно притормаживать и разделять на более мелкие компании. Если этого не сделать в ближайшее время, то Facebook уже остановить никто не сможет и он стать чем-то существенно большим, чем государства.

Автор: Роман
Сегодня, 15:57
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