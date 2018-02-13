Rimac представит в Женеве новый электрический гиперкар-беспилотник
Компания Rimac собирается создать новый электрический гиперкар-беспилотник. Новинка, которая готовится к презентации на Женевском автосалоне в будущем месяце, будет иметь батарею на 120 кВт/ч.
Кроме того, в список оснащения электрокара должен войти автопилот Level 4. Он роботизирован так, что делает все сам, однако в машине сохранены основные органы управления человеком.
Напомним, сейчас в модельной гамме хорватского производителя Rimaс есть электромобиль Concept One мощностью 1240 л.с. Ожидается, что новый автомобиль получит имя Concept Two и будет выпущен тиражом не меньше сотни экземпляров.
Кроме того, в список оснащения электрокара должен войти автопилот Level 4. Он роботизирован так, что делает все сам, однако в машине сохранены основные органы управления человеком.
Напомним, сейчас в модельной гамме хорватского производителя Rimaс есть электромобиль Concept One мощностью 1240 л.с. Ожидается, что новый автомобиль получит имя Concept Two и будет выпущен тиражом не меньше сотни экземпляров.
Автор: Дрокина Татьяна