Самый популярный шутер 2017 года PUBG выпустили на iPhone
Инженеры студии Bluehole создали мобильную версию самого популярного в 2017 году шутера. Речь идёт об игре PUBG, она теперь доступна на iPhone, специальный вариант отличается иным интерфейсом и упрощенной графикой.
Популярный игровой продукт PUBG доступен в AppStore, многопользовательская игра PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) перенесена на различные мобильные устройства. Эксперты, ознакомившись с новинкой, сделали вывод, что геймерам предложена более простая версия игры, причём в двух вариантах: Light Speed и TIMI. Отличия имеются в механике: первая получила более простое техническое решение, вторая является мобильной версией популярного шутера.
Массмедиа отмечают, что PlayerUnknown’s Battlegrounds ранее набрала среди игроков очень большую популярность. Игра была выпущена не только для её использования на персональных компьютерах, но и на консоли Xbox One.
Популярный игровой продукт PUBG доступен в AppStore, многопользовательская игра PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) перенесена на различные мобильные устройства. Эксперты, ознакомившись с новинкой, сделали вывод, что геймерам предложена более простая версия игры, причём в двух вариантах: Light Speed и TIMI. Отличия имеются в механике: первая получила более простое техническое решение, вторая является мобильной версией популярного шутера.
Массмедиа отмечают, что PlayerUnknown’s Battlegrounds ранее набрала среди игроков очень большую популярность. Игра была выпущена не только для её использования на персональных компьютерах, но и на консоли Xbox One.
Автор: Семен Зайцев