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Ксения Собчак впервые показала на фото сына
Журналист, телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак стала гостьей программы «Однажды», где впервые было показано лицо её сына Платона. Ведущим телешоу является Сергей Майоров, первыми увидеть мальчика смогли зрители телеканала НТВ.

Ксения Собчак впервые показала на фото сына


Говоря об отношениях с матерью Людмилой Нарусовой, Собчак заявила, что она любит критиковать дочь при муже, постоянно вставляет какие-то комментарии. По словам телеведущей, практически никогда в ее адрес не звучала похвала. Собчак бы не хотелось, чтобы с ее сыном сложилась такая же ситуация. В связи с этим она станет пытаться принимать Платона таким, какой он будет.

Теледива не стыдится, что сын во взрослом возрасте узнает о том, как началась карьера звездной мамы. Она пообещала поговорить с Платоном и рассказать обо всем честно. Сейчас Собчак определенно нравится сама себе больше, чем 15 лет тому назад, но это вовсе не значит, что о том периоде необходимо забыть.

Ксения Собчак впервые стала мамой в ноябре 2016 года. Своему супругу Максиму Виторгану телеведущая подарила сына. Долгое время звездная семья скрывала лицо малыша.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 19:00
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