Ксения Собчак впервые показала на фото сына
Журналист, телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак стала гостьей программы «Однажды», где впервые было показано лицо её сына Платона. Ведущим телешоу является Сергей Майоров, первыми увидеть мальчика смогли зрители телеканала НТВ.
Говоря об отношениях с матерью Людмилой Нарусовой, Собчак заявила, что она любит критиковать дочь при муже, постоянно вставляет какие-то комментарии. По словам телеведущей, практически никогда в ее адрес не звучала похвала. Собчак бы не хотелось, чтобы с ее сыном сложилась такая же ситуация. В связи с этим она станет пытаться принимать Платона таким, какой он будет.
Теледива не стыдится, что сын во взрослом возрасте узнает о том, как началась карьера звездной мамы. Она пообещала поговорить с Платоном и рассказать обо всем честно. Сейчас Собчак определенно нравится сама себе больше, чем 15 лет тому назад, но это вовсе не значит, что о том периоде необходимо забыть.
Ксения Собчак впервые стала мамой в ноябре 2016 года. Своему супругу Максиму Виторгану телеведущая подарила сына. Долгое время звездная семья скрывала лицо малыша.
Говоря об отношениях с матерью Людмилой Нарусовой, Собчак заявила, что она любит критиковать дочь при муже, постоянно вставляет какие-то комментарии. По словам телеведущей, практически никогда в ее адрес не звучала похвала. Собчак бы не хотелось, чтобы с ее сыном сложилась такая же ситуация. В связи с этим она станет пытаться принимать Платона таким, какой он будет.
Теледива не стыдится, что сын во взрослом возрасте узнает о том, как началась карьера звездной мамы. Она пообещала поговорить с Платоном и рассказать обо всем честно. Сейчас Собчак определенно нравится сама себе больше, чем 15 лет тому назад, но это вовсе не значит, что о том периоде необходимо забыть.
Ксения Собчак впервые стала мамой в ноябре 2016 года. Своему супругу Максиму Виторгану телеведущая подарила сына. Долгое время звездная семья скрывала лицо малыша.
Автор: Валерия Орлова