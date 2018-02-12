В Обнинске мужчина попытался нанести девушке ножевые ранения
В Обнинске в прошлую субботу 10 февраля мужчина 1992 года рождения преследовал девушку и попытался нанести ей ножевые ранения в подъезде. В итоге его догнали трое неравнодушных прохожих.
Подозреваемый проследовал за пострадавшей 20-летней местной жительницей в ее подъезд, при попытке нанести ей ножевые ранения, девушка оказала мощное сопротивление, перехватив нож рукой. После неудавшегося покушения 25-летний подозреваемый был задержан тремя мимо проходившими парнями, которые услышали крики и заметили убегающего из дома мужчину. Приехавший наряд полиции задержал предполагаемого преступника, а также полицейские нашли выкинутый нож.
В отделении полиции мужчина признался, что хотел совершить те же преступные действия с другой жертвой в январе 2018 года. Тогда он угрожал 19-летней девушке, которая шла мимо своего дома, схватив ее за голову и прикрыв рукой глаза.
Подозреваемый проследовал за пострадавшей 20-летней местной жительницей в ее подъезд, при попытке нанести ей ножевые ранения, девушка оказала мощное сопротивление, перехватив нож рукой. После неудавшегося покушения 25-летний подозреваемый был задержан тремя мимо проходившими парнями, которые услышали крики и заметили убегающего из дома мужчину. Приехавший наряд полиции задержал предполагаемого преступника, а также полицейские нашли выкинутый нож.
В отделении полиции мужчина признался, что хотел совершить те же преступные действия с другой жертвой в январе 2018 года. Тогда он угрожал 19-летней девушке, которая шла мимо своего дома, схватив ее за голову и прикрыв рукой глаза.
Автор: Северов Андрей