Подписчики Instagram осудили Наталью Водянову за фото с гигиенической прокладкой
Наталья Водянова, на данный момент принимающая участие в кампании по усовершенствованию уровня жизни женщин в странах так называемого 3-го мира, решила подискутировать с подписчиками на тему интимной гигиены, разместив в Instagram соответствующий снимок. Комментаторы принялись осуждать фото модели с прокладкой в руках, отметив, что кадр вызвал у них «омерзение».
Как оказалось, многие Instagram-подписчики Натальи Водяновой далеки от проблем нехватки средств гигиены и притеснения женщин по половому признаку. Они раскритиковали филантропа за излишнюю, по их мнению, раскованность в интимных вопросах. На призыв знаменитости подискутировать на тему гендерной дискриминации большинство фолловеров не отреагировало, иные выразили негатив.
Нашлись и те, кто поддержал Наталью Водянову в её небезразличии к судьбе женщин, проживающих в отстающих с точки зрения экономики государствах. Они вступились за актрису, отметив, что выставления напоказ многочисленными звёздами шоу-бизнеса своих интимных мест уже практически не считается чем-то предосудительным, а когда человек пытается выступить против ущемления чьих-то прав, его тут же начинают угнетать.
Ранее Наталья Водянова анонсировала собственную криптовалюту.
Как оказалось, многие Instagram-подписчики Натальи Водяновой далеки от проблем нехватки средств гигиены и притеснения женщин по половому признаку. Они раскритиковали филантропа за излишнюю, по их мнению, раскованность в интимных вопросах. На призыв знаменитости подискутировать на тему гендерной дискриминации большинство фолловеров не отреагировало, иные выразили негатив.
Нашлись и те, кто поддержал Наталью Водянову в её небезразличии к судьбе женщин, проживающих в отстающих с точки зрения экономики государствах. Они вступились за актрису, отметив, что выставления напоказ многочисленными звёздами шоу-бизнеса своих интимных мест уже практически не считается чем-то предосудительным, а когда человек пытается выступить против ущемления чьих-то прав, его тут же начинают угнетать.
Ранее Наталья Водянова анонсировала собственную криптовалюту.
Автор: Воробьева Алина