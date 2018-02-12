Погибший в результате крушения Ан-148 уральский экстрасенс предвидел трагедию
На борту пассажирского самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье вчера, 11 февраля, находился экстрасенс. Он скончался в день своего рождения и, как сообщается, предвидел трагедию.
По имеющимся данным, мужчина занимался созданием магических амулетов, увлекался изучением энергетики человека, ауры, самопознанием. Ради любимого дела он завершил карьеру энергетика и стал участником шоу, на котором люди показывали свои сверхспособности. К слову, программа выходила на местном телеканале ЕТВ.
Незадолго до гибели в магическом шаре экстрасенс увидел нехороший знак, однако его друзья говорят, что мужчине не удалось расшифровать его. Ныне погибший говорил, что в поле присутствует очень много полиции.
Свой 33-летний день рождения мужчина хотел устроить вечеринку, но потом вспомнил о видении с сотрудниками правоохранительных органов. Он думал, что полиция задержит именинника и всех друзей. В связи с этим экстрасенс решил отметить праздничную дату по-тихому. Невеста мага впоследствии ездила на место трагедии, там действительно было много полиции.
Лайнер «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья в прошедшее воскресенье, 11 февраля. Жертвами крушения стал 71 человек, из них 6 членов экипажа.
По имеющимся данным, мужчина занимался созданием магических амулетов, увлекался изучением энергетики человека, ауры, самопознанием. Ради любимого дела он завершил карьеру энергетика и стал участником шоу, на котором люди показывали свои сверхспособности. К слову, программа выходила на местном телеканале ЕТВ.
Незадолго до гибели в магическом шаре экстрасенс увидел нехороший знак, однако его друзья говорят, что мужчине не удалось расшифровать его. Ныне погибший говорил, что в поле присутствует очень много полиции.
Свой 33-летний день рождения мужчина хотел устроить вечеринку, но потом вспомнил о видении с сотрудниками правоохранительных органов. Он думал, что полиция задержит именинника и всех друзей. В связи с этим экстрасенс решил отметить праздничную дату по-тихому. Невеста мага впоследствии ездила на место трагедии, там действительно было много полиции.
Лайнер «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья в прошедшее воскресенье, 11 февраля. Жертвами крушения стал 71 человек, из них 6 членов экипажа.
Автор: Валерия Орлова