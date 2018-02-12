В Киеве задержан Михаил Саакашвили
Украинского политика и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали неизвестные люди в камуфляжной форме. Об этом сообщили его соратники в социальной сети Facebook.
По имеющимся данным, Саакашвили задержали в киевском ресторане «Сулугуни», расположенном на Музейном переулке. В этот момент политик там обедал. Как сообщили украинские СМИ, Саакашвили задержали люди, одетые в фирменные куртки Пограничной службы Украины. Его увезли на белом фургоне в неизвестном направлении.
В прошедшую субботу, 10 февраля, политик, общаясь с журналистами грузинского телеканала «Рустави-2», рассказал, что украинские власти намерены депортировать его в Польшу. Для осуществления этой цели сотрудники иммиграционной службы Украины подписали все необходимые документы, однако руководство страны внезапно отказалась от идеи экстрадиции. При этом Саакашвили пообещал продолжать бороться за перемены в украинском государстве.
По имеющимся данным, Саакашвили задержали в киевском ресторане «Сулугуни», расположенном на Музейном переулке. В этот момент политик там обедал. Как сообщили украинские СМИ, Саакашвили задержали люди, одетые в фирменные куртки Пограничной службы Украины. Его увезли на белом фургоне в неизвестном направлении.
В прошедшую субботу, 10 февраля, политик, общаясь с журналистами грузинского телеканала «Рустави-2», рассказал, что украинские власти намерены депортировать его в Польшу. Для осуществления этой цели сотрудники иммиграционной службы Украины подписали все необходимые документы, однако руководство страны внезапно отказалась от идеи экстрадиции. При этом Саакашвили пообещал продолжать бороться за перемены в украинском государстве.
Автор: Валерия Орлова