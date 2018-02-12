Skoda Octavia 2018 укомплектовали цифровой приборной панелью
Skoda Octavia, популярный лифтбек сегмента D, получил цифровую панель приборов. Официально новинку представят на женевском международном автосалоне в начале марта, на этом же мотор-шоу ожидается презентация обновлённой Fabia.
В начале 2018 года чешский производитель выпустил очередную обновленную версию модели. Салон автомобиля укомплектован приборами по цифровой технологии, подобная панель устанавливается на кроссовер Karoq. Информация о начале производства новинки появилась на сайте производителя. Приборная гамма отражает четыре варианта информации, имеется круглые тахометр и спидометр, возможна настройка расстояния между ними. Центральную часть дисплея занимает система навигации, другие приборы расположены в верхней части и по бокам. В расширенном режиме отображения данных на экране отображается один информационный блок.
Базовой настройкой панели приборов является вывод двух инфоблоков или приборов. В России Skoda Octavia 2017 предлагается у дилеров от 964 тыс. рублей. В линейку моторов входят 1,4-, 1,6- и 1,8-литровые моторы мощностью 110, 150 и 180 л. с. соответственно.
В начале 2018 года чешский производитель выпустил очередную обновленную версию модели. Салон автомобиля укомплектован приборами по цифровой технологии, подобная панель устанавливается на кроссовер Karoq. Информация о начале производства новинки появилась на сайте производителя. Приборная гамма отражает четыре варианта информации, имеется круглые тахометр и спидометр, возможна настройка расстояния между ними. Центральную часть дисплея занимает система навигации, другие приборы расположены в верхней части и по бокам. В расширенном режиме отображения данных на экране отображается один информационный блок.
Базовой настройкой панели приборов является вывод двух инфоблоков или приборов. В России Skoda Octavia 2017 предлагается у дилеров от 964 тыс. рублей. В линейку моторов входят 1,4-, 1,6- и 1,8-литровые моторы мощностью 110, 150 и 180 л. с. соответственно.
Автор: Семен Зайцев