В Воронеже внедорожник сбил женщину с ребёнком на руках
В Воронеже водитель иномарки Mitsubishi сбил 59-летнюю женщину, с ребёнком на руках переходившую дорогу по «зебре». Владельцем автомобиля оказался 35-летний горожанин.
ДТП имело место быть 12 февраля в первой половине дня в Советском районе. После госпитализации пострадавшим женщине и ребёнку 2017 года рождения медработники назначили амбулаторное лечение. Правоохранители выясняют обстоятельства дорожного инцидента.
Ранее в Воронеже под лёд провалилось легковое авто.
ДТП имело место быть 12 февраля в первой половине дня в Советском районе. После госпитализации пострадавшим женщине и ребёнку 2017 года рождения медработники назначили амбулаторное лечение. Правоохранители выясняют обстоятельства дорожного инцидента.
Ранее в Воронеже под лёд провалилось легковое авто.
Автор: Воробьева Алина