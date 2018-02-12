Шура на концерте «Кавер Бум» вновь раскритиковал Курган
Знаменитый певец Шура без предупреждения появился на концерте кавер-групп, под названием «Кавер Бум», в Кургане. Александр Медведев, такое реальное имя звезды, вновь высказал критические замечания по поводу инфраструктуры города.
Когда появился Шура, на сцене выступала группа «Другая Версия», певец подпевал им под одну из песен Андрея Губина, которая звучала в кавер-исполнении. Зал поддержал совместное выступление артистов бурными аплодисментами. Александр Медведев не могу уйти просто так и исполнил свой хит «Отшумели летние дожди» при поддержке этой же группы. Самое интересное, что артист не только много пел, но и активно танцевал и это после перенесенной операции на ноге, которую провели в Кургане. Поначалу он появился на сцене с тростью, однако потом избавился от нее.
При общении с залом Шура поругал дороги Кургана, сказав, что в городе есть хорошие места, куда стоит сходить, но туда проблематично добраться из-за плохих дорог. До этого он дал интервью после операции на суставе и заявил: «Городочек ваш — говно полное!», но при этом очень похвалил его жителей.
Когда появился Шура, на сцене выступала группа «Другая Версия», певец подпевал им под одну из песен Андрея Губина, которая звучала в кавер-исполнении. Зал поддержал совместное выступление артистов бурными аплодисментами. Александр Медведев не могу уйти просто так и исполнил свой хит «Отшумели летние дожди» при поддержке этой же группы. Самое интересное, что артист не только много пел, но и активно танцевал и это после перенесенной операции на ноге, которую провели в Кургане. Поначалу он появился на сцене с тростью, однако потом избавился от нее.
При общении с залом Шура поругал дороги Кургана, сказав, что в городе есть хорошие места, куда стоит сходить, но туда проблематично добраться из-за плохих дорог. До этого он дал интервью после операции на суставе и заявил: «Городочек ваш — говно полное!», но при этом очень похвалил его жителей.
Автор: Северов Андрей