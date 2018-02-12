Глава МИД Нидерландов сознался, что солгал о встрече с Путиным в 2006 году
Халбе Зейлстра, глава МИД Нидерландов, признался, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая проходила в 2006 году, соврал. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства рассказал в интервью изданию Volkskrant.
Встреча проводилась на даче у Владимира Путина. Ранее руководитель МИДа Нидерландов рассказывал, что еще, будучи сотрудником компании Shell, слышал, как он заявил, что рассматривает Украину, Прибалтику и Белоруссию частью «Великой России».
«Я посчитал это важной геополитической историей, которая может повлечь за собой серьёзные последствия. В связи с этим решил рассказать ее от себя, дабы не раскрывать личность человека, который в действительности пребывал там», - объяснил министр.
Зейлстра добавил, что об этой ситуации знает премьер Нидерландов Марк Рютте. Данное признание было сделано незадолго до рабочей поездки в Москву, где должен впервые встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Встреча проводилась на даче у Владимира Путина. Ранее руководитель МИДа Нидерландов рассказывал, что еще, будучи сотрудником компании Shell, слышал, как он заявил, что рассматривает Украину, Прибалтику и Белоруссию частью «Великой России».
«Я посчитал это важной геополитической историей, которая может повлечь за собой серьёзные последствия. В связи с этим решил рассказать ее от себя, дабы не раскрывать личность человека, который в действительности пребывал там», - объяснил министр.
Зейлстра добавил, что об этой ситуации знает премьер Нидерландов Марк Рютте. Данное признание было сделано незадолго до рабочей поездки в Москву, где должен впервые встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Автор: Валерия Орлова