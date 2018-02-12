Во Франции создали позволяющий прослушивать виниловые пластинки цифровой гаджет
Во Франции создали устройство, позволяющее прослушивать без иглы пластинки из винила. Технологическое новшество создано инженерами компании MWM, новый метод запатентован, гаджет является беспроводным и функционирует на радиочастотах.
Основой высокотехнологичного гаджета является возможность перевода движения записи в тайм-код. Вслед за этим он учитывается специальным программным обеспечением Digital Vinyl System (DVS) - Serato или Traktor. Пара компактных прямоугольных передатчиков имеет липкую нижнюю поверхность, они прикрепляются к пластинке при воспроизведении фонограммы. Специальные датчики Phase затем передают цифровую информацию о движениях в устройство, подключенное одновременно к редуктору DJ и ноутбуку, причём в нём активировано программное обеспечение.
Phase является совместимым с любым виниловым проигрывателем, не требуя специального витка с временным кодом, включая обновления (замену) поворотного круга. Новинка ожидается на европейском рынке нынешним летом, стоимость гаджета составляет около 300 долларов.
Основой высокотехнологичного гаджета является возможность перевода движения записи в тайм-код. Вслед за этим он учитывается специальным программным обеспечением Digital Vinyl System (DVS) - Serato или Traktor. Пара компактных прямоугольных передатчиков имеет липкую нижнюю поверхность, они прикрепляются к пластинке при воспроизведении фонограммы. Специальные датчики Phase затем передают цифровую информацию о движениях в устройство, подключенное одновременно к редуктору DJ и ноутбуку, причём в нём активировано программное обеспечение.
Phase является совместимым с любым виниловым проигрывателем, не требуя специального витка с временным кодом, включая обновления (замену) поворотного круга. Новинка ожидается на европейском рынке нынешним летом, стоимость гаджета составляет около 300 долларов.
Автор: Семен Зайцев