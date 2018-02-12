В AnTuTu замечены характеристики неизвестного флагмана Sony
В бенчмарке AnTuTu засветился новый флагман от компании Sony. Планируется, что смартфон будет представлен на грядущей выставке MWC.
Специалистам удалось узнать некоторые спецификации девайса, такие как особенности экрана, графический ускоритель и процессор. Компания Sony присвоила смартфону кодовое название H8266. Он станет осуществлять работу на базе чипсета Snapdragon 845 и ускорителя Adreno 630 GPU.
Мобильное устройство поступит на рынок с 4 ГБ «оперативки» и 64 Гб накопительной памяти. Показатель можно расширить посредством использования карты microSD. Что касается операционной системы, то в качестве нее выступает Android 8.0 Oreo.
Размеры экрана пока не обнародованы, но в AnTuTu указано, что он будет иметь Full HD+ и разрешение 2160х1080 рх.
Специалистам удалось узнать некоторые спецификации девайса, такие как особенности экрана, графический ускоритель и процессор. Компания Sony присвоила смартфону кодовое название H8266. Он станет осуществлять работу на базе чипсета Snapdragon 845 и ускорителя Adreno 630 GPU.
Мобильное устройство поступит на рынок с 4 ГБ «оперативки» и 64 Гб накопительной памяти. Показатель можно расширить посредством использования карты microSD. Что касается операционной системы, то в качестве нее выступает Android 8.0 Oreo.
Размеры экрана пока не обнародованы, но в AnTuTu указано, что он будет иметь Full HD+ и разрешение 2160х1080 рх.
Автор: Валерия Орлова