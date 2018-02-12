Дмитрий Тарасов надеется обрести счастье в третьем браке
Дмитрий Тарасов очень надеется, что его третий брак будет успешным и счастливым, а его любимая жена Анастасия Костенко добавит много позитивных и радостных эмоций в его жизнь. Поэтому пара без лишних раздумий сразу решила обвенчаться в церкви. Как отметил Тарасов, важно было успеть до Великого поста, потому как после поста у него все время уходило бы на подготовку к футбольному чемпионату мира, который пройдет летом этого года в России.
Как отметили молодожены, познакомились они в ночном клубе Москвы зимой 2016 года, и даже не могли подумать, что через год будут вместе. Тем более никто не планировал шикарнейшую свадьбу, на которую приглашены были звезды первой величины: Николай Басков, Светлана Лобода, Мот, Бьянка и друг семьи T-killah, а также много товарищей футболистов.
Мама Анастасии Костенко уверила всех, что ее дочь сможет позаботиться о любимом муже, а их совместная жизнь не будет напоминать Дом-2, как это было в прошлом браке Дмитрия с Ольгой Бузовой. Такого же мнения и известные нумерологи, считающие Анастасию полной противоположностью бывшей жены Тарасова. Также в средствах массовой информации уже начали появляться слухи о беременности известной модели.
Как отметили молодожены, познакомились они в ночном клубе Москвы зимой 2016 года, и даже не могли подумать, что через год будут вместе. Тем более никто не планировал шикарнейшую свадьбу, на которую приглашены были звезды первой величины: Николай Басков, Светлана Лобода, Мот, Бьянка и друг семьи T-killah, а также много товарищей футболистов.
Мама Анастасии Костенко уверила всех, что ее дочь сможет позаботиться о любимом муже, а их совместная жизнь не будет напоминать Дом-2, как это было в прошлом браке Дмитрия с Ольгой Бузовой. Такого же мнения и известные нумерологи, считающие Анастасию полной противоположностью бывшей жены Тарасова. Также в средствах массовой информации уже начали появляться слухи о беременности известной модели.
Автор: Тригуб Сергей