Анастасия Квитко выложила фото в едва прикрывающем грудь купальнике
23-летняя Анастасия Квитко, более узнаваема как «русская Ким Кардашьян», недавно порадовала своих подписчиков эксклюзивным фото в едва прикрывающем ее формы купальнике. Звезда любит привлекать внимание к своему выдающемуся силуэту с изящной талией приталенными укороченными платьями, так называемыми «голыми» платьями без нижнего белья или снимками, на которых Квитко в одних колготках.
Само собой, зона декольте также всегда мало прикрыта, что делает бюст знаменитости центром внимания. Но в данном случае она захотела продемонстрировать все свои прелести разом, одев микро-бикини в виде двух маленьких треугольников цветной ткани на веревочках. С виду кажется, что купальник натянут бюстом звезды до предела и вскоре оголит ее. Что касается нижней части купальника, то его практически не видно.
Как бы то ни было, фолловеры модели высказали свою радость от увиденного фото в комментариях. Хотя, как и прежде многие сомневаются в натуральности форм Анастасии Квитко, так как часто замечают на фото непропорциональность ягодиц знаменитости, и слишком уж противоречащий законам гравитации бюст.
Само собой, зона декольте также всегда мало прикрыта, что делает бюст знаменитости центром внимания. Но в данном случае она захотела продемонстрировать все свои прелести разом, одев микро-бикини в виде двух маленьких треугольников цветной ткани на веревочках. С виду кажется, что купальник натянут бюстом звезды до предела и вскоре оголит ее. Что касается нижней части купальника, то его практически не видно.
Как бы то ни было, фолловеры модели высказали свою радость от увиденного фото в комментариях. Хотя, как и прежде многие сомневаются в натуральности форм Анастасии Квитко, так как часто замечают на фото непропорциональность ягодиц знаменитости, и слишком уж противоречащий законам гравитации бюст.
Автор: Богданова Ярослава