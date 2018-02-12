Туристы рискуют попасть под суд за организацию порнотанцев в Канбодже
Три туриста предстанут перед судом Камбоджи за участие в порнотанцах, им было предъявлено обвинение в изготовлении порнографии. О данном инциденте сообщает информационное агенство BBC News.
На северо-западе страны Королевства Камбоджа, в городе Сиемреап, была задержана группа туристов из десяти человек, которым было предъявлено обвинение в организации “порновечеринки” и изготовлении порноматериалов. Под суд же попадают всего три человека - граждане Великобритании, Норвегии и Нидерландов. Оставшиеся туристы из Новой Зеландии, Канады и Объединённого Королевства были депортированы с запретом на въезд в Камбоджу. При этом с них не снимают обвинение.
Все участники событий - и арестованные, и депортированные - отрицают обвинения, которые им были предъявлены. По словам отдыхающих, на момент проведения вечеринки все её участники были одеты, а это значит, что мероприятие не несло в себе посыл порнографического характера.
Первые сообщения об аресте группы туристов появились в январе. Тогда же полиция Камбоджи опубликовала фотографии с места событий, на которых изображены мужчины и женщины: кто-то лежал на полу, на ком-то отсутствовала верхняя одежда, а некоторые стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Один из задержанных утверждает, что полиция арестовала вовсе не тех, кто был на кадрах.
На северо-западе страны Королевства Камбоджа, в городе Сиемреап, была задержана группа туристов из десяти человек, которым было предъявлено обвинение в организации “порновечеринки” и изготовлении порноматериалов. Под суд же попадают всего три человека - граждане Великобритании, Норвегии и Нидерландов. Оставшиеся туристы из Новой Зеландии, Канады и Объединённого Королевства были депортированы с запретом на въезд в Камбоджу. При этом с них не снимают обвинение.
Все участники событий - и арестованные, и депортированные - отрицают обвинения, которые им были предъявлены. По словам отдыхающих, на момент проведения вечеринки все её участники были одеты, а это значит, что мероприятие не несло в себе посыл порнографического характера.
Первые сообщения об аресте группы туристов появились в январе. Тогда же полиция Камбоджи опубликовала фотографии с места событий, на которых изображены мужчины и женщины: кто-то лежал на полу, на ком-то отсутствовала верхняя одежда, а некоторые стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Один из задержанных утверждает, что полиция арестовала вовсе не тех, кто был на кадрах.
Автор: Засобина Анастасия