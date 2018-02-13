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Эксперты: Технология распознавания лиц ориентирована на светлокожих мужчин
Эксперты американской исследовательской лаборатории Media Lab от MIT подтвердили ранние предположения коллег, что технология распознавания лиц ориентирована более всего на светлокожих мужчин. Именно их подобные программы определяют точнее всего, с наименышим процентом искажений.

Эксперты: Технология распознавания лиц ориентирована на светлокожих мужчин


Исследователь Джой Буоламвини предоставила собранный ею набор данных 1,3 тысячи людей, включая политических деятелей, которые эксперт отобрала на основе ранжирования своего государства по гендерному соответствию. После этого она проверила уровень точности 3-х систем распознавания лиц: Megvii, IBM и Microsoft. Специалист выяснила: неточности наблюдались в идентификации пола и цвета кожи человека.

Программы неправильно распознавали пол менее чем 1 % мужчин с более светлой кожей, до 7 % – светлокожих женщин, до 12 % – мужчин с тёмной кожей и до 35 % – темнокожих женщин.

Вывод экспертов – нужно усовершенствовать систему сканирования лиц таким образом, чтоб применить в технологии более разнообразный наборов данных. Для этого следует задействовать разных людей, для того чтобы создать алгоритмы, с высокой точностью распознающие лица вне зависимости от пола или расы.

Между тем учёные из американской компании IBM «научили» нейросеть распознавать психоз по речи.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 01:28
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