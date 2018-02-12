Назван самый роскошный автомобиль в истории
Раритетное авто Bugatti эксперты признали самым роскошным в истории. Транспортное средство удостоилось престижной премии Classics Best of the Best Award. На сегодняшний день на эксклюзивную модель можно посмотреть на профильной выставке в Париже.
Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupe был разработан в далеком 1936 году. Автомобилю удалось стать первым в восьми наиболее значимых номинациях, за счет чего модель обошла всех потенциальных конкурентов. В последнее время Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupe владеют самые разные коллекционеры. Первым для себя его купил любитель раритетных авто Питер Уильямс. Автомобиль достался ему после победы на аукционе, проводимом в 1971 году. На тот момент транспортное средство отдавали в частные руки за 59 тысяч долларов. В семье коллекционера Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupe оставалась до 2010 года, после чего попала в руки к Робу Уолтону. За раритетный экземпляр председатель Walmart заплатил 40 миллионов долларов.
Автомобиль собрали на основе концепта Aérolithe. Транспортное средство было лично спроектировано Жаном Бугатти. Дизайн авто он принял решение выполнить по признаку «спинного плавника». Всего было произведено три экземпляра модели, сейчас в мире существуют два из них.
Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupe был разработан в далеком 1936 году. Автомобилю удалось стать первым в восьми наиболее значимых номинациях, за счет чего модель обошла всех потенциальных конкурентов. В последнее время Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupe владеют самые разные коллекционеры. Первым для себя его купил любитель раритетных авто Питер Уильямс. Автомобиль достался ему после победы на аукционе, проводимом в 1971 году. На тот момент транспортное средство отдавали в частные руки за 59 тысяч долларов. В семье коллекционера Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupe оставалась до 2010 года, после чего попала в руки к Робу Уолтону. За раритетный экземпляр председатель Walmart заплатил 40 миллионов долларов.
Автомобиль собрали на основе концепта Aérolithe. Транспортное средство было лично спроектировано Жаном Бугатти. Дизайн авто он принял решение выполнить по признаку «спинного плавника». Всего было произведено три экземпляра модели, сейчас в мире существуют два из них.
Автор: Валерия Орлова