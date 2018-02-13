Ученые: Мужские гормоны могут менять связанные с аутизмом гены
Ученые установили, что мужские гены подвержены ASD-изменениям, данные процессы происходят в матке. Исследование проведено французскими учеными по теме поражения зародышей мужского пола аутизмом.
Генетики обнаружили, что воздействие мужских гормонов (андрогенов) в ходе раннего развития головного мозга плода способен изменить некоторые генные структуры, связанные с аутизмом (ASD). Изучая мужские клетки специалисты Страсбургского университета определили базовые гены, регулируемые тестостероном. Это способствует риску возникновения аутизма. Зародыши вырабатывают андрогены во время критических стадий развития мозга, в это время клетки делятся, развиваясь в нейроны. В ходе исследования было определено, что андрогены активно влияют на распространение клеток, предотвращая их гибель. Именно это предполагает, что у мальчиков с ASD происходит чрезмерный рост мозга.
Данное явление наблюдается у людей с аутизмом в первые годы их жизни. Определение роли андрогенов в риске возникновения заболевания может стать крайне важным моментом для разработки потенциально эффективных методов лечения и профилактики аутизма.
Генетики обнаружили, что воздействие мужских гормонов (андрогенов) в ходе раннего развития головного мозга плода способен изменить некоторые генные структуры, связанные с аутизмом (ASD). Изучая мужские клетки специалисты Страсбургского университета определили базовые гены, регулируемые тестостероном. Это способствует риску возникновения аутизма. Зародыши вырабатывают андрогены во время критических стадий развития мозга, в это время клетки делятся, развиваясь в нейроны. В ходе исследования было определено, что андрогены активно влияют на распространение клеток, предотвращая их гибель. Именно это предполагает, что у мальчиков с ASD происходит чрезмерный рост мозга.
Данное явление наблюдается у людей с аутизмом в первые годы их жизни. Определение роли андрогенов в риске возникновения заболевания может стать крайне важным моментом для разработки потенциально эффективных методов лечения и профилактики аутизма.
Автор: Семен Зайцев