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В результате падения Настасья Самбурская серьезно травмировалась
Известная певица, актриса и телеведущая Настасья Самбурская повредила копчик, упав на лед. Инцидент произошел на минувших выходных в Москве.

В результате падения Настасья Самбурская серьезно травмировалась


На концертах Виктора Дробыша Самбурская практически не двигалась, это удивило зрителей, потому что обычно звезда ведет себя расковано и активно. Оказывается, по дороге в аэропорт ведущая «Ревизорро» поскользнулась на московской плитке и ударилась кобчиком.

Несмотря на сильную боль, Самбурская села в автомобиль и отправилась в аэропорт, чтобы во время улететь на гастроли. Однако в Риге ей стало хуже, поэтому она не попала на репетицию и не стала гулять по городу, а уехала в больницу. Ничего страшного снимки не показали, но продюсер Виктор Дробыш в шутку заставил свою подопечную выпить немного водки. Этот напиток улучшил настроение звезды «Универа». Сообщается, что самым близким людям она даже показала синяк.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 20:23
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