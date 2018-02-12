В результате падения Настасья Самбурская серьезно травмировалась
Известная певица, актриса и телеведущая Настасья Самбурская повредила копчик, упав на лед. Инцидент произошел на минувших выходных в Москве.
На концертах Виктора Дробыша Самбурская практически не двигалась, это удивило зрителей, потому что обычно звезда ведет себя расковано и активно. Оказывается, по дороге в аэропорт ведущая «Ревизорро» поскользнулась на московской плитке и ударилась кобчиком.
Несмотря на сильную боль, Самбурская села в автомобиль и отправилась в аэропорт, чтобы во время улететь на гастроли. Однако в Риге ей стало хуже, поэтому она не попала на репетицию и не стала гулять по городу, а уехала в больницу. Ничего страшного снимки не показали, но продюсер Виктор Дробыш в шутку заставил свою подопечную выпить немного водки. Этот напиток улучшил настроение звезды «Универа». Сообщается, что самым близким людям она даже показала синяк.
На концертах Виктора Дробыша Самбурская практически не двигалась, это удивило зрителей, потому что обычно звезда ведет себя расковано и активно. Оказывается, по дороге в аэропорт ведущая «Ревизорро» поскользнулась на московской плитке и ударилась кобчиком.
Несмотря на сильную боль, Самбурская села в автомобиль и отправилась в аэропорт, чтобы во время улететь на гастроли. Однако в Риге ей стало хуже, поэтому она не попала на репетицию и не стала гулять по городу, а уехала в больницу. Ничего страшного снимки не показали, но продюсер Виктор Дробыш в шутку заставил свою подопечную выпить немного водки. Этот напиток улучшил настроение звезды «Универа». Сообщается, что самым близким людям она даже показала синяк.
Автор: Валерия Орлова