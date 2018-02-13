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exclusive / Музыка / dzen

Ольгу Бузову обозвали толстой из-за неудачного платья
Известная светская львица Ольга Бузова выложила фотографию на страничке Instagram в бархатном платье популярного модельера Беллы Потемкиной, чем вызвала большое количество насмешек и критики со стороны пользователей. Несмотря на все, публикация телезвезды набрала более чем 260 тысяч лайков.
Ольгу Бузову обозвали толстой из-за неудачного платья

На фотографии Бузова одета в черное бархатное платье с глубоким вырезом на груди и высоким на бедре, с серебристой вставкой. Многие поклонники отметили, что платье красивое, но полнит ее фигуру и скрывает грудь, и потому ей лучше надевать красочные наряды, а не в траурных тонах. Некоторые написали под публикацией большое сходство с известной певицей Лолитой Милявской, которой по душе такие платья и стиль их выполнения.

Исходя из информации, опубликованной в социальных сетях, есть предположение, что Ольга Бузова не толстая, как многие резко оценивают, а беременная. Такие слухи ходят уже давно, но сама телезвезда опровергает это, мотивируя очень напряженным графиком и желанием продолжать сольную карьеру певицы.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 00:30
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