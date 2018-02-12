Прощание с актёром Дмитрием Соловьёвым состоится 14 февраля
14 февраля состоится прощание с преждевременно скончавшимся Дмитрием Соловьёвым. Актёр умер в возрасте 43 лет.
Церемонию прощания с Дмитрием Соловьёвым проведут священнослужители московской православной церкви Иоанна Богослова. Она расположена по ул. Богословский переулок, 4. Начало – в 10:30.
Ранее сообщалось о смерти актёра Геннадия Гарбука.
Церемонию прощания с Дмитрием Соловьёвым проведут священнослужители московской православной церкви Иоанна Богослова. Она расположена по ул. Богословский переулок, 4. Начало – в 10:30.
Ранее сообщалось о смерти актёра Геннадия Гарбука.
Автор: Воробьева Алина