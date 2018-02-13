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exclusive / Шоу-бизнес

"Судьба на миллион": Полиграф подтвердил измену Дмитрия Дмитринко
Следующими участниками принявшими приглашение на проект «Свадьба на миллион» стали Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, и как раз таки второй герой программы пройдя тест на полиграфе был уличен в измене. Суть тестирования заключалась в проверке искренности чувств пары, а выпуск программы пойдет в прямой эфир.

"Судьба на миллион": Полиграф подтвердил измену Дмитрия Дмитринко


Ведущие задавали перечень провокационных вопросов Дмитренко по поводу девушки Яны, с которой он некогда переписывался, и Маши Кохно, дружившей с участником минувшей осенью пока Дмитренко не пришел в «Дом-2». В результате тестирования на полиграфе оказалось, что Дмитренко обманывал беременную Рапунцель и изменял с обеими вышеупомянутыми девушками.

Естественно, огорченная супруга разочаровалась, но от мужа не отказалась, объяснив это тем, что считает всех мужей изменниками, а Дмитрия Дмитренко извинила давно.

Трогательный момент задел и супруга Рапунцель. Примечательно, что пара заключила брак минувшим летом, а уже осенью сделали перерыв в отношениях. Лучшим решением для себя Ольга Рапунцель выбрала вернуться на проект «Дом-2», а Дмитренко окунулся в связь с другими девушками. Но уже под Новый год вернулся к жене на телепроект.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 02:30
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