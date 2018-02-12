Тоннели Boring Company ускорят производство электромобиля Tesla Model 3
Boring Company Илона Маска внесёт вклад в ускорение производства Tesla Model 3 за счёт вакуумных тоннелей. Согласно изменённых планов, для доставки аккумуляторов предполагают временно использовать беспилотные грузовики Semi.
В компании Tesla заявили, что не планируют отказываться от использования тоннелей от Boring Company, несмотря на изменившуюся логистику. Согласно информации, представленной в массмедиа, необходимое вакуумное оборудование находится в Германии. Из-за этого Tesla не имеет возможности выйти на запланированный ранее объём сборки электромобиля Model 3. Медиа-издание Automotive News ссылается на Илона Маска. Вакуумная линия необходима для доставки аккумуляторных батарей в Рино (США).
Вакуумные тоннели нужно демонтировать и перевезти на гигафабрику, собрав там. «У нас не стоит вопрос относительно того, работает линия или нет. Вопрос в разборке, транспортировке и монтаже тоннелей на новом месте», - заявил Маск. Ранее в штаб-квартире Tesla сообщили об убытках, крупнейших за историю компании.
В компании Tesla заявили, что не планируют отказываться от использования тоннелей от Boring Company, несмотря на изменившуюся логистику. Согласно информации, представленной в массмедиа, необходимое вакуумное оборудование находится в Германии. Из-за этого Tesla не имеет возможности выйти на запланированный ранее объём сборки электромобиля Model 3. Медиа-издание Automotive News ссылается на Илона Маска. Вакуумная линия необходима для доставки аккумуляторных батарей в Рино (США).
Вакуумные тоннели нужно демонтировать и перевезти на гигафабрику, собрав там. «У нас не стоит вопрос относительно того, работает линия или нет. Вопрос в разборке, транспортировке и монтаже тоннелей на новом месте», - заявил Маск. Ранее в штаб-квартире Tesla сообщили об убытках, крупнейших за историю компании.
Автор: Семен Зайцев