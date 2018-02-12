Instagram: Голая Виктория Одинцова зачиталась в пенной ванне
Виктория Одинцова разместила в микроблоге Instagram откровенный снимок. На фото модель запечатлена обнажённой в пенной ванне, зачитавшись книгой.
Подписчики Instagram поинтересовались у Виктории Одинцовой, произведение какого автора так её увлекло, а также отметили фотопубликацию 22 тысячами лайков. Модель сфотографировалась в просторной ванной комнате, укутав волосы белоснежным банным полотенцем, а также оголив для фолловеров свои ягодицы.
Подписчики Instagram поинтересовались у Виктории Одинцовой, произведение какого автора так её увлекло, а также отметили фотопубликацию 22 тысячами лайков. Модель сфотографировалась в просторной ванной комнате, укутав волосы белоснежным банным полотенцем, а также оголив для фолловеров свои ягодицы.
Автор: Воробьева Алина