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Брюс Уиллис упал в обморок на съемках нового фильма “Сиротский Бруклин”
Американские папарацци заставили фанатов понервничать, опубликовав фото известного голливудского актера Брюса Уиллиса лежащим на земле в окружении многих людей. Как позже стало известно, это была постановочная сцена из сценария.

Брюс Уиллис упал в обморок на съемках нового фильма “Сиротский Бруклин”


Как отмечают коллеги по съемочной площадке, Брюс Уиллис отлично исполнил данный момент, потому как в социальных сетях огромное количество фанатов не на шутку интересовались состоянием здоровья актера и предлагали различную помощь. Некоторые же были возмущены такими фотографиями и попросили папарацци относиться к своим публикациям такого рода серьезней и ответственней. На самом деле, по словам самого Уиллиса, его здоровью абсолютно ничего не угрожает, и он чувствует себя на 30 лет.

Брюс Уиллис упал в обморок на съемках нового фильма “Сиротский Бруклин”


В фильме “Сиротский Бруклин” Брюс сыграет роль Фрэнка Минне, забравшего четырех сирот из приюта, которые впоследствии очень сильно полюбят его. После того как Минне убьют, один из сирот, Лайонелл Эссрог, страдающий синдромом Туретта, решает самостоятельно расследовать произошедшее преступление и сталкивается с множеством тайн и опасных ситуаций большого города. Эссрога будет играть Эдвард Нортон, выступающий в проекте актером, режиссером и станет одним из продюсеров. Также ему будет доступно участие в изменении сценария и постановке многих сцен.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 18:48
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